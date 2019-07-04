В Макеевке 5 июля пройдут «Купальские забавы»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-04T12:14:17+03:00

Желающих поводить хороводы и поучаствовать в конкурсах ждут в парке Победы

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5 июля в Макеевке в парке Победы состоится театрализованный праздник в рамках фестиваля народной культуры «Всеславец».

- Фестиваль проводится с целью сохранения культурного наследия славянских народов и возрождения народных календарно-обрядовых и семейно-бытовых традиций, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

В программе фестиваля:

- показ обрядов, хороводы, игры и забавы;

- исполнение народных песен и фольклорных произведений;

- проект «Русский перепляс»;

- мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Начало – в 17.00.

Парк Победы находится на улице Магистральной в Горняцком районе. Пассажирский транспорт к месту проведения мероприятий будет работать с 16:30 до 22:00 в следующем режиме:

- «Детский мир - Золотой ключик» (11 маршрут) с интервалом 15 минут;

- пос. Холодная Балка (маршрут №60) с интервалом 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU