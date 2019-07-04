В Макеевке 5 июля пройдут «Купальские забавы»
5 июля в Макеевке в парке Победы состоится театрализованный праздник в рамках фестиваля народной культуры «Всеславец».
- Фестиваль проводится с целью сохранения культурного наследия славянских народов и возрождения народных календарно-обрядовых и семейно-бытовых традиций, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.
В программе фестиваля:
- показ обрядов, хороводы, игры и забавы;
- исполнение народных песен и фольклорных произведений;
- проект «Русский перепляс»;
- мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Начало – в 17.00.
Парк Победы находится на улице Магистральной в Горняцком районе. Пассажирский транспорт к месту проведения мероприятий будет работать с 16:30 до 22:00 в следующем режиме:
- «Детский мир - Золотой ключик» (11 маршрут) с интервалом 15 минут;
- пос. Холодная Балка (маршрут №60) с интервалом 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU