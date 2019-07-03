В центре Донецка «заминировали» здание, где находятся офисы министерств

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-03T19:10:30+03:00

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Сегодня в центре Донецка проводилась эвакуация людей из здания, которое находится на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. В нем расположены офисы ряда министерств ДНР, в частности, министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, министерства строительства и жилищного хозяйства ДНР.

По информации источника агентства ДАН в силовых структурах Республики, в одну из служб города поступил звонок о минировании. Поэтому в связи с угрозой взрыва была проведена эвакуация. Сейчас саперы из МЧС и других служб проводят обследование помещений.

Вполне вероятно, что минирование было ложным. В таком случае, если «шутника» поймают. его ждет конкретный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU