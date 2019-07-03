В центре Донецка «заминировали» здание, где находятся офисы министерств
Сегодня в центре Донецка проводилась эвакуация людей из здания, которое находится на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. В нем расположены офисы ряда министерств ДНР, в частности, министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, министерства строительства и жилищного хозяйства ДНР.
По информации источника агентства ДАН в силовых структурах Республики, в одну из служб города поступил звонок о минировании. Поэтому в связи с угрозой взрыва была проведена эвакуация. Сейчас саперы из МЧС и других служб проводят обследование помещений.
Вполне вероятно, что минирование было ложным. В таком случае, если «шутника» поймают. его ждет конкретный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU