2019-07-03T13:58:33+03:00
Политика

Назначения в ДНР: Харцызск возглавила Виктория Жукова из команды Ивана Приходько

Также сменен руководитель горадминистрации в Дебальцево
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Виктория Жукова три года была заместителем мэра Горловки Ивана Приходько (справа) Фото: vk.com/id331209086Виктория Жукова три года была заместителем мэра Горловки Ивана Приходько (справа) Фото: vk.com/id331209086
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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин сменил двух мэров – в Дебальцево и Харцызске. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте руководителя государства.

- Назначить главой администрации города Дебальцево Захаревича Игоря Владимировича, — говорится в указе №211 от 3 июля.

Другим указом - №212 - должность мэра Харцызска заняла Жукова Виктория Викторовна.

Ранее администрацию города Дебальцево возглавлял Игорь Маринков, а мэром Харцызска был Александр Левченко: они освобождены от должностей указами за номерами 209 и 210 соответственно, которые Глава Республики подписал 2 июля.

Кстати, харцызяне не раз поднимали перед руководством ДНР вопрос об отставке Александра Левченко. И вот теперь у них новый мэр. Из Горловки - из команды Ивана Приходько. Виктория Жукова пришла на должность заместителя мэра Горловки по гуманитарным вопросам вместе с Приходько, который возглавил город в июле 2016 года. Родом Жукова из Горловки, но 18 лет перед назначением жила в Донецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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