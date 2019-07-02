2019-07-02T18:55:59+03:00
Политика

Украина передала список задержанных военнослужащих ЛНР

Последний раз такой список передавали в Республику в январе прошлого года
Екатерина Сорока
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Также на совещании говорили о восстановлении моста у Станицы Луганской. Фото: rbc.uaТакже на совещании говорили о восстановлении моста у Станицы Луганской. Фото: rbc.ua
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Сегодня украинская сторона передала Республике обновленный список лиц, которые незаконно удерживаются на территории Украины в связи с военным конфликтом. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

— Сегодня впервые с января 2018 года украинская сторона предоставила информацию по лицам, удерживаемым на Украине, в чьем освобождении заинтересованы Донецкая и Луганская Народные Республики, — рассказала Ольга Кобцева.

Также руководитель добавила, что хоть Украина и предоставила список задержанных, но сейчас говорить о заключении договора по обмену пленными еще рано.

Напомним, что на прошлой неделе ЛНР и ДНР освободили четырех украинских военнослужащих и передали их главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Тогда это действие назвали "жестом доброй воли" со стороны Республик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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