Украина передала список задержанных военнослужащих ЛНР

СЕГОДНЯ 18:55 2019-07-02T18:55:59+03:00

Также на совещании говорили о восстановлении моста у Станицы Луганской. Фото: rbc.ua

Последний раз такой список передавали в Республику в январе прошлого года

Изменить размер текста: A A

Сегодня украинская сторона передала Республике обновленный список лиц, которые незаконно удерживаются на территории Украины в связи с военным конфликтом. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

— Сегодня впервые с января 2018 года украинская сторона предоставила информацию по лицам, удерживаемым на Украине, в чьем освобождении заинтересованы Донецкая и Луганская Народные Республики, — рассказала Ольга Кобцева.

Также руководитель добавила, что хоть Украина и предоставила список задержанных, но сейчас говорить о заключении договора по обмену пленными еще рано.

Напомним, что на прошлой неделе ЛНР и ДНР освободили четырех украинских военнослужащих и передали их главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Тогда это действие назвали "жестом доброй воли" со стороны Республик.

ИСТОЧНИК KP.RU