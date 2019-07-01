2019-07-01T20:54:27+03:00
Политика

В Донецкой области пожилых мужчин вдвое меньше, чем женщин

А каждый пятый житель региона – старше 65 лет
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В очереди в Пенсионном фонде Мариуполя много тех, кому за 65. Фото: Телеканал ТВ-7В очереди в Пенсионном фонде Мариуполя много тех, кому за 65. Фото: Телеканал ТВ-7
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В Главном управлении статистики в Донецкой области обнародовали данные о численности и возрасте постоянного населения региона. Так, число жителей Донетчины на начало 2019 года составило 4 млн 153 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4 млн 188 тыс. человек).

- Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше составила почти 865 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона, – говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

В то время, как по Украине этот показатель – 16,8%.

Причем в Донецкой области численность мужчин в возрасте 65 лет и старше составляет 293 тыс. человек. Это вдвое меньше, чем женщин - 572 тыс. человек. А в целом в регионе на каждую тысячу женщин приходится 832 мужчины. Хотя мальчиков рождается больше, чем девочек. Но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах.

Кстати, численность детей в возрасте до 15 лет составляет 498 тыс. человек, или 12% (по Украине в среднем - 15,4%).

Так что киевским властям нечем похвалиться: на подконтрольной территории Донбасса им не удалось создать благоприятные условия для роста и омоложения населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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