Красный Крест выделил 60 миллионов евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской
Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской, расположенного вблизи линии разграничения и контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).
Ремонт планируется начать после полного разведения сил и средств. Губернатор Луганской области Сергей Филь заверил, что разведение войск позволит восстановить мост между пропускными пунктами по обе стороны линии разграничения.
Напомним, что разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 81 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня. А 30 июня наблюдатели ОБСЕ сообщили, что войска полностью покинули позиции на участке разведения.
ИСТОЧНИК KP.RU