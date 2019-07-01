Красный Крест выделил 60 миллионов евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-01T20:19:32+03:00

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Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской, расположенного вблизи линии разграничения и контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

Ремонт планируется начать после полного разведения сил и средств. Губернатор Луганской области Сергей Филь заверил, что разведение войск позволит восстановить мост между пропускными пунктами по обе стороны линии разграничения.

Напомним, что разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 81 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня. А 30 июня наблюдатели ОБСЕ сообщили, что войска полностью покинули позиции на участке разведения.

ИСТОЧНИК KP.RU