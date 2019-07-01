15 сел на юге ДНР остались без электричества после обстрела ВСУ

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-01T12:47:01+03:00

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- Жители 15 населенных пунктов юга Донецкой Народной Республики из-за обстрелов вооруженными формированиями Украины остались без электроснабжения. Массированный огонь киевские силовики открыли сегодня, 1 июля, - сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

По информации оперативного дежурного Минугля, 1 июля в 02:11 в результате обстрелов ВСУ получили повреждения две высоковольтные линии 35 кВ «Тельманово – Южная» и «Новоазовская – Красноармейская» с отпайкой на Качкарскую, Южную. Обесточены три подстанции 35 кВ, 13 кабельных линий 10 кВ, 53 трансформаторных подстанции, которые питали 15 населенных пунктов: Сосновку, Набережное, Красноармейское, Украинское, Куликово, Октябрь, Шевченки, Веденское, Порохня, Голобокое, Качкарское, Митьково-Качкары, а также Первомайское и Приморское.

В общей сложности без электроэнергии остались 1965 бытовых абонентов, порядка 10 социальных объектов. Сейчас энергетики Республики уже проводят осмотры линий для выявления повреждений. И также обещают провести восстановительные работы в кратчайшие сроки.

Тем временем, ВСУ сегодня еще раз обстреляли юг ДНР, а также Горловку и Донецк. По информации представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, после 3:00 зафиксированы обстрелы по направлениям:

- 05:30 – Дзержинск (ш-та «Южная») — Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 7 мин калибра 120 мм, 10 мин калибра 82 мм, 29 гранат из АГС;

- 06:10 – Авдеевка — Минеральное: выпущено 10 мин калибра 82 мм;

- 07:00 – Широкино — Саханка: выпущено 4 мины калибра 82 мм;

- 07:40 – Марьинка — Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): применялось крупнокалиберное стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU