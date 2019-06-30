ВСУ разместили «Ураганы» рядом с жилыми домами

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-30T17:55:22+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Иван Филипоненко сообщил, что Вооруженные силы Украины разместили четыре установки реактивной системы залпового огня «Ураган» вблизи жилых домов в Донбассе.

- По данным нашей разведки, в населенном пункте Лиман (Старобельского района – примечание ЛИЦ) вблизи жилых домов зафиксировано размещение четырех реактивных систем залпового огня «Ураган», - сообщил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР обратился с жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса.

- Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям СММ ОБСЕ, - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU