2019-06-29T09:19:41+03:00
Политика

Дейнего: через отремонтированный мост у Станицы Луганской сможет проехать скорая помощь

Республика заставила Киев согласиться отремонтировать разрушенный украинскими силовиками мост через реку Северский Донец
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Владислав Дейнего: «Через отремонтированный мост у Станицы Луганской сможет проехать «скорая»». Фото: МИД ЛНРВладислав Дейнего: «Через отремонтированный мост у Станицы Луганской сможет проехать «скорая»». Фото: МИД ЛНР
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Проект ремонта разрушенного украинскими силовиками моста у Станицы Луганской предусматривает возможность проезда по сооружению машин скорой помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что Республика заставила Киев согласиться отремонтировать разрушенный украинскими силовиками мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской.

- Надеюсь, в скором времени металлическая конструкция будет установлена на месте взорванного пролета моста. Проектная ширина этой конструкции - три метра, нагрузочная способность - пять тонн. Она не только облегчит людям переход через линию разграничения, но и позволит пропускать машину скорой помощи. Именно на этой возможности мы настаивали с самого начала, понимая, что от этого может зависеть здоровье и жизнь людей, - сказал Дейнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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