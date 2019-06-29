Даниил Безсонов назвал украинского комбрига, отдавшего приказ обстрелять дом престарелых в Ясиноватой

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-29T07:21:54+03:00

Об этом сообщает УНМ ДНР

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Здание центра социального обслуживания Ясиноватой обстреляно по команде главаря 93-й бригады Брыжинского. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Вчера в 20:40 украинские каратели из 93-й бригады по команде своего главаря Брыжинского обстреляли Ясиноватую с применением противотанкового ракетного комплекса. В результате обстрела получил повреждения территориальный центр социального обслуживания, расположенный по адресу ул. Некрасова, 11-а. Данным целенаправленным обстрелом социально значимого объекта украинские террористы подчеркивают свою безнаказанность со стороны вышестоящего командования, - отметил он.

Безсонов обратил внимание международных организаций на факт очередного преступления украинских карателей против мирного населения Донбасса.

Напомним, что украинские силовики применили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Жертв и пострадавших не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU