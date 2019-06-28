2019-06-28T21:30:47+03:00
Политика

На Украине идет набор боевиков ВСУ желающих воевать в Сирии

Их набирают в исламские террористические организации
Екатерина Сорока
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Псевдоним Даниила Ляшука – «Аль-Такбир». Фото: rabkor.ruПсевдоним Даниила Ляшука – «Аль-Такбир». Фото: rabkor.ru
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На территории Донецкой области, которая временно находится под контролем украинской власти, вербовщики исламистских террористических организаций набирают боевиков среди военных ВСУ.

При этом вербовщикам содействует штаб так называемой Операции объединенных сил (ООС). Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— По имеющимся у нас данным, в Мариуполе, среди подразделений «ООС» продолжается скрытный набор желающих воевать на стороне исламских террористических организаций в Сирии, вербовщики которых работают неофициально, но при полном содействии руководства штаба ООС. Предпочтения вербовщиков отдаются особо активным украинским националистам с низкими моральными принципами, — заявил Эдуард Басурин.

Тело одного из таких «украинских националистов с низкими моральными принципами» было найдено 21 июня.

— В Украине боевик был арестован по обвинениям в десятке уголовных преступлений, но вместо тюрьмы оказался в рядах террористов из «Джабхат ан-Нусры». Этот, далеко не единственный факт, позволяет уравнять как самих украинских террористов, так и тех, кто за деньги прикрывает их от правосудия, — добавил начальник пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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