Иван Приходько: комендантский час нужен в прифронтовых районах

СЕГОДНЯ 20:44 2019-06-28T21:07:05+03:00

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Глава Горловки Иван Приходько считает, что комендантский час в ДНР необходимо установить только в прифронтовых районах. Об этом он заявил в интервью корреспонденту министерства информации ДНР.

- Комендантский час нужен в прифронтовых городах, в том числе, кстати, и в Донецке. Но я не очень понимаю, зачем нужен комендантский час в поселке Седово, куда люди приезжают отдыхать. Или зачем комендантский час в Снежном? Но я могу всего не знать, я высказываю своё личное мнение. Я бы оставил комендантский час в прифронтовых зонах, а в остальных либо его убрал, либо сделал бы гораздо короче, - сказал он.

Многие дончане с ним согласятся. Споры о необходимости комендантского часа продолжаются уже шестой год и сейчас бы самое время власти услышать свой народ.

- Я не понимаю, почему в той же Авдеевке комендантского часа нет, - возмущается моя соседка Елена. - Там что не война? Или не опасно? А правда в том, что ничего этот комендантский час не дает. С нас уже во всем мире смеются. Меня лично эта мера ограничения унижает, хотя свое я давно отгуляла. А вот молодежь мне нашу жалко, не удивляюсь, что многие уезжают. Пусть комендантский час и не главная причина, он скорее последняя капля в череде безработицы, высоких цен и вялотекущей войны.

Хочется надеяться, что комендантский час вскоре все же отменят. И хорошо бы к этому были уже готовы новые транспортные расписания, а также правоохранительные органы. Ведь порядок на улицах никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU