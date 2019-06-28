2019-06-28T18:49:51+03:00
Общество

В Донецке открылась площадка для детей с ограниченными возможностями

Она находится на бульваре Шевченко возле Дворца детского и юношеского творчества
Екатерина Сорока
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В конце торжественного открытия все присутствующие дети получили мороженое и сладкую вату. Фото: gorod-donetsk.comВ конце торжественного открытия все присутствующие дети получили мороженое и сладкую вату. Фото: gorod-donetsk.com
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28 июня в центре Донецка на бульваре Шевченко открыли новую детскую площадку. Ее особенность заключается в том, что она оборудована для детей с ограниченными физическими возможностями. Но также на ней есть обычные качели и карусели. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

— Сегодня мы открываем детскую площадку, на которой будут проводить свой досуг наши маленькие жители города, в том числе детки с особыми потребностями. Спасибо всем неравнодушным людям, которые приняли участие в реализации данного проекта. Главная задача этой площадки – исполнить детскую мечту играть вместе вне зависимости от физических возможностей. Радостно, когда много людей объединяются для одного доброго дела – для того, чтобы на лицах наших детей сияли улыбки!, — отметил глава администрации Алексей Кулемзин.

Новая игровая зона устроена для всех детей. На ней есть различные мосты, горки и качели. С той лишь особенностью, что рядом с ними находятся специальные подъездные рамки для колясок. Рядом установлены различные интерактивные панели для развития слуха, тактильных чувств и координации движений. А на земле лежит не песок, а специальное покрытие во избежание травм.

Все это должно сделать отдых для детей не только безопасным и веселым, но и полезным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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