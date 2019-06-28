Выпускники ВУЗов ДНР получат дипломы российского образца

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-28T16:27:03+03:00

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29 июня выпускники таких высших заведений, как Донбасская академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) и Донецкий национальный медицинский университет (ДонНМУ им. Горького), станут первыми в Республике, кто получил дипломы российского государственного образца.

— Полученная аккредитация позволяет высшему учебному заведению выдавать выпускникам, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию, дипломы Российской Федерации, — рассказал ректор ДонНАСА.

Вручение дипломов нового образца состоится на торжественных церемониях в стенах учебного заведения.

Напомним, что ДонНМУ – это одни из первых ВУЗов Республики, который полностью прошел аккредитацию. И теперь он может выпускать специалистов с российскими дипломами по пяти направлениям подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» и «Медико-профилактическое дело».

ИСТОЧНИК KP.RU