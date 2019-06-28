2019-06-28T16:27:03+03:00
Общество

Выпускники ВУЗов ДНР получат дипломы российского образца

Их выдадут выпускникам строительной академии и медицинскому университету
Екатерина Сорока
Поделиться:
Всего 338 выпускников ДонНМУ получат дипломы российского образца. Фото: antifashist.comВсего 338 выпускников ДонНМУ получат дипломы российского образца. Фото: antifashist.com
Изменить размер текста:

29 июня выпускники таких высших заведений, как Донбасская академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) и Донецкий национальный медицинский университет (ДонНМУ им. Горького), станут первыми в Республике, кто получил дипломы российского государственного образца.

— Полученная аккредитация позволяет высшему учебному заведению выдавать выпускникам, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию, дипломы Российской Федерации, — рассказал ректор ДонНАСА.

Вручение дипломов нового образца состоится на торжественных церемониях в стенах учебного заведения.

Напомним, что ДонНМУ – это одни из первых ВУЗов Республики, который полностью прошел аккредитацию. И теперь он может выпускать специалистов с российскими дипломами по пяти направлениям подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» и «Медико-профилактическое дело».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЛНР заставила Украину восстановить мост у Станицы Луганской
Нехватку кадров командование "ООС" доукомплектует боевиками, воевавшими в игил*
В Донецке открылась площадка для детей с ограниченными возможностями
Четырех украинских военнопленных передали Медведчуку
Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта
За минувшую неделю убиты и ранены более семидесяти ВСУшников
Обстрелами со стороны ВСУ в Горловке повреждены два дома и хозпостройки
В Донецке прошел благотворительный забег «Бегущие сердца»
День молодежи в Донецке 2019: для развоза дончан с парка Щербакова пустят дополнительные автобусы
Жительницу ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
Какие последствия принес утренний обстрел ВСУ
С 5 по 7 июля по всей территории ЛНР отключат электричество
В ДНР сгорело еще одно поле с пшеницей
В Станице Луганской завершился отвод военной техники
На окраине Донецка под обстрел попала группа российских журналистов
Из-за обстрелов ВСУ в пригороде Донецка был ранен мирный житель
В ДНР пройдет конкурс среди кузнецов с призовым фондом больше миллиона рублей