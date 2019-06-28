Жительницу ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
Генеральная прокуратура ДНР вынесла приговор жительнице ДНР, которая занималась шпионажем и экстремистской деятельностью. Следующие 12 лет она проведет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.
— За осуществление шпионажа и экстремистской деятельности она приговорена к лишению свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, — говорится в сообщении.
Женщина переехала в Республику еще в ноябре 2015 года. Под действием своих политических убеждений, она сознательно пошла на сотрудничество со Службой безопасности Украины.
Сотрудники СБУ получили от нее информацию о том, где расположены военные объекты Республики.
Также женщина активно призывала и агитировала людей против территориальной целостности Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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