2019-06-28T09:43:41+03:00
Политика

На окраине Донецка под обстрел попала группа российских журналистов

Журналисты покинули опасный район, поэтому никто не пострадал
Екатерина Сорока
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Обстрел начался в 18.00. Фото: ukrinform.ruОбстрел начался в 18.00. Фото: ukrinform.ru
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27 июня в поселке Александровка находилась группа российских журналистов. Они приехали в Донбасс для того, чтобы зафиксировать последствия обстрелов украинской армии. Но в итоге сами попали под огонь. Об этом сообщил фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк.

— Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы, — рассказал журналист.

Группа состояла из корреспондентов информационного агентства News front, сетевого издания РИА Новости и независимых журналистов. В Александровке они находились не сами. Все время их сопровождали представители пресс-службы Народной милиции ДНР.

— Обстрел произошел во время фиксации последствий предыдущего обстрела по адресу: улица Шевченко, 61. К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет. Огонь велся из минометов калибром 120 миллиметров, — добавил фотокорреспондент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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