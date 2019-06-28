На окраине Донецка под обстрел попала группа российских журналистов
27 июня в поселке Александровка находилась группа российских журналистов. Они приехали в Донбасс для того, чтобы зафиксировать последствия обстрелов украинской армии. Но в итоге сами попали под огонь. Об этом сообщил фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк.
— Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы, — рассказал журналист.
Группа состояла из корреспондентов информационного агентства News front, сетевого издания РИА Новости и независимых журналистов. В Александровке они находились не сами. Все время их сопровождали представители пресс-службы Народной милиции ДНР.
— Обстрел произошел во время фиксации последствий предыдущего обстрела по адресу: улица Шевченко, 61. К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет. Огонь велся из минометов калибром 120 миллиметров, — добавил фотокорреспондент.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»