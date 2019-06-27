2019-06-27T19:20:59+03:00
Политика

"Загнать скот в лагеря!" Так обращаются к Донбассу вояки ВСУ

На "горячую линию" МВД ЛНР пожаловались жители
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Незалежная поощряет стукачество и выполняет план по задержанным сепаратистам. ФОТО: antifashist.comНезалежная поощряет стукачество и выполняет план по задержанным сепаратистам. ФОТО: antifashist.com
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Жители Попасной (временно оккупирована киевским режимом) жалуются на издевательства со стороны боевиков украинского неонацистского карательного батальона «Донбасс». Об этом стало известно благодаря «горячей линии» МВД ЛНР.

Мужчина позвонил на "горячую линию" и рассказал, что в районе Попасной размещен наблюдательный пункт, на котором несут службу военнослужащие 1-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс» из состава 54 бригады.

Когда «Донбасс» заступил на службу на этот наблюдательный пункт, участились случаи издевательств над местным населением, грабежи, драки, угрозы расправой.

Мужчина подчеркнул, что военнослужащие батальона не отказались от нацистской риторики, постоянно обещали «перевешать всю русню» и «загнать скот в лагеря».

Этот звонок из подконтрольной территории дорогого стоит - всем известно, что незалежная поощряет стукачество и выполняет план по задержанным сепаратистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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