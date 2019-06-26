Наступает вечер, просыпаются ВСУ: украинские боевики обстреляли Саханку, Ясиноватую. Горловку

СЕГОДНЯ 22:05 2019-06-26T22:06:24+03:00

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Вооруженные формирования Украины сегодня вечером выпустили свыше полусотни мин по окраинам Донецка, Ясиноватой и селу Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 18:05 до 18:25 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: Марьинка – поселок шахты «Трудовская», Гнутово – Коминтерново, Авдеевка – Ясиноватая. В общей сложности выпущено 23 мины калибром 120 мм и 34 мины калибром 82 мм, — говорится в сообщении.

Кроме того, линия электропередачи повреждена на юге ДНР сегодня вечером в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 18:20 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Коминтерново. В результате обстрела была повреждена ЛЭП, на данный момент две улицы в Коминтерново и одна в Саханке обесточены, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU