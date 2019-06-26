Руководитель ОБСЕ приехал в ЛНР с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-26T10:29:02+03:00

Предыдущий руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан ушел со своей должности в мае этого года. Фото: lug-info.com

Он впервые посетил Республику с начала работы миссии на Украине

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Впервые новый руководитель миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик приехал в Луганскую Народную Республики. Пока что это визит для знакомства с обстановкой и другими наблюдателями миссии.

— Это первый визит нового руководителя, я надеюсь, что его визиты будут более частыми, чем практиковал Апакан, и работа миссии будет организована более эффективно в целях обеспечения максимально объективного мониторинга ситуации в ЛНР, особенно на линии разграничения, — отметил министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

В Республику Яшар Халит приехал 25 июня. Он пересек границу с Украиной на контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской. Где традиционно, как и все остальные иностранные гости, прошелся по деревянным сходам пункта на месте бывшего моста.

Посещение Станицы Луганской для иностранцев является в какой-то степени обрядом посвящения. Ведь они собственными глазами могут увидеть последствия действий ВСУ в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU