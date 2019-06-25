Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ выпустили больше 300 боеприпасов по жилым домам, школе и фильтровальной станции Республики

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-25T10:55:44+03:00

Сейчас сотрудники фильтровальной станции находятся в бомбоубежище. Фото: novorossia.pro

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские силовики снова усилили обстрел населенных пунктов Республики. За прошедшие сутки Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) зафиксировало 15 нарушений Минских соглашений со стороны Украины.

За это время боевики ВСУ выпустили больше 300 боеприпасов по населенным пунктам Республики. Об этом сегодня сообщил руководитель Представительства Руслан Якубов.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (Доломитное, шахта имени Гагарина), Ясиноватая, Донецкий аэропорт (Спартак), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Безыменное, Ленинское, Саханка и Коминтерново, — говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны Украины Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало множество повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры.

За прошедшие сутки украинские силовики даже успели несколько раз выпустить боеприпасы по работающей школе, складу, где хранится корм для скота, и фильтровальной станции Республики.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU