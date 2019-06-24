2019-06-24T17:17:08+03:00
Политика

В Станице Луганской сотрудники СБУ пытались завербовать пенсионерку

Женщина пожаловалась на действия боевиков в мониторинговую миссию ОБСЕ
Екатерина Сорока
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На обратном пути в Республику у женщины не возникло проблем с пересечением границы. Фото: rusvesna.suНа обратном пути в Республику у женщины не возникло проблем с пересечением границы. Фото: rusvesna.su
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На КПВВ Станица Луганская сотрудники СБУ пытались завербовать 66-летнюю жительницу ЛНР. Когда женщина отказалась сотрудничать, пограничники обвинили ее в терроризме, обыскали вещи, забрали у нее паспорт Республики и в плохом самочувствии на инвалидной коляске вывезли за территорию блок поста.

Об этом сегодня сообщил информационный портал Луганск 1, ссылаясь на слова потерпевшей.

— Придя в себя, женщина поехала в Северодонецк и обратилась с жалобой на действия силовиков в центральный офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Там сотрудники ОБСЕ сделали записи и порекомендовали пенсионерке при возвращении сообщить о беседе сотрудникам офиса СММ ОБСЕ в Луганске, — рассказывает информационный портал.

Также представители СММ ОБСЕ пообещали, что помогут пенсионерке вернуть паспорт ЛНР. Но пока это сделать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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