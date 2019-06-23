2019-06-23T20:13:40+03:00
Политика

Боевик украинского националистического батальона избил военного фельдшера

Пострадавшего с множеством гематом и переломом челюсти теперь скрывают в подсобке
Екатерина Сорока
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Организации должны будут провести тщательное расследование по этому поводу. Фото: donpress.comОрганизации должны будут провести тщательное расследование по этому поводу. Фото: donpress.com
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В 24-м отдельном штурмовом националистическом батальоне зафиксирован случай небывалой жестокости: пьяный старшина избил военного фельдшера. Вместо того, чтобы увезти потерпевшего в больницу, командование решило оставить его в подсобке. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Нам продолжают поступать сведения о сокрытии командирами подразделений ВСУ преступлений, совершенных личным составом в зоне так называемой ООС. Старшина роты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил военнослужащего фельдшера, которого с многочисленными гематомами и переломом челюсти, во избежание огласки, содержат в подсобном помещении роты, — говорится в заявлении.

Но полностью скрыть информацию об этом случае не удалось. Родители фельдшера узнали о том, что произошло с их сыном. Они обратились в военную службу правопорядка ВСУ и правозащитные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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