Боевик украинского националистического батальона избил военного фельдшера
В 24-м отдельном штурмовом националистическом батальоне зафиксирован случай небывалой жестокости: пьяный старшина избил военного фельдшера. Вместо того, чтобы увезти потерпевшего в больницу, командование решило оставить его в подсобке. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
— Нам продолжают поступать сведения о сокрытии командирами подразделений ВСУ преступлений, совершенных личным составом в зоне так называемой ООС. Старшина роты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил военнослужащего фельдшера, которого с многочисленными гематомами и переломом челюсти, во избежание огласки, содержат в подсобном помещении роты, — говорится в заявлении.
Но полностью скрыть информацию об этом случае не удалось. Родители фельдшера узнали о том, что произошло с их сыном. Они обратились в военную службу правопорядка ВСУ и правозащитные организации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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