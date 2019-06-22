Обстрелы ДНР: украинскими снарядами разрушен дом на Трудовских

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-22T15:00:32+03:00

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Хлебного перемирия в этом году даже не объявляли. Жилой дом и хозяйственные постройки повреждены в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Утром вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Марьинки в направлении поселка шахты «Трудовская» с применением ручного противотанкового гранатомета. В результате обстрела повреждения получили жилые дома и хозпостройки по улице Саранская, 8 и 10, — говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 16 раз, — отметил он. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 341 единица.

ИСТОЧНИК KP.RU