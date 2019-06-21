21 Июнь 21:08 2019-06-21T21:10:58+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня, 21 июня, под Донецким аэропортом ранен мирный житель в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Веселое из СПГ, выпустив 2 гранаты. В результате обстрела осколочные ранения живота получил мужчина 1956 года рождения, проживающий по улице Набережная, 7, - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в горбольницу № 21 Донецка.

За сутки ВСУ выпустили по Республике 60 боеприпасов. Под огнем оказались район Донецкого аэропорта, Спартак, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Октябрь и Коминтерново.

ИСТОЧНИК KP.RU