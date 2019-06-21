2019-06-21T21:10:58+03:00
Политика

Под Донецким аэропортом ранен мирный житель

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Под Донецким аэропортом ранен мирный житель. Фото: ВКонтактеПод Донецким аэропортом ранен мирный житель. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, под Донецким аэропортом ранен мирный житель в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Веселое из СПГ, выпустив 2 гранаты. В результате обстрела осколочные ранения живота получил мужчина 1956 года рождения, проживающий по улице Набережная, 7, - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в горбольницу № 21 Донецка.

За сутки ВСУ выпустили по Республике 60 боеприпасов. Под огнем оказались район Донецкого аэропорта, Спартак, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Октябрь и Коминтерново.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Басурин: ВСУ за неделю выпустили по Республике 193 снаряда и 389 мин
Экстренное заявление Народной милиции: ВСУ подожгли зажигательными снарядами семь домов в Ленинском
Комбриг ВСУ лишал премий бойцов, переводя деньги своим родственникам
ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы
Денис Пушилин поручил максимально использовать местные лагеря и пансионаты для оздоровления детей
В Горловке пройдет открытый турнир «Конный Туризм»
Спектакль донецкого драмтеатра "Каренин" будет закрывать международный фестиваль в России
В Седово отремонтировали улицу Комсомольскую
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 60 снарядов и мин
Почти половина жителей Украины высказалась за мир в Донбассе – соцопрос
Почти 3 тысячи юных жителей Луганска отдыхают в пришкольных лагерях
В Макеевке полицейские раскрыли кражу
В Донецке у памятника Сергею Бубке 23 июня стартует Олимпийский день бега
В Красном Луче открылся пункт приема документов для получения гражданства России
В Луганске в детские садики записывают по электронной очереди
Федерацию автомобильного спорта ДНР возглавил Иван Приходько
В этом году золотые медали в ДНР получат более полутысячи выпускников