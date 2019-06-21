СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-21T15:13:31+03:00

Александр Сырский организовал медиа-курсы, на которых школьников убеждали в том, что в республиках Донбасса проживают «неправильные» украинцы

Об этом сообщили в Народной милиции

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Командующий так называемой «Операцией объединенных сил» Александр Сырский организовал для школьников подконтрольного Киеву Донбасса медиа-курсы, на которых психологи убеждали детей в том, что в ЛНР и ДНР проживают «неправильные» украинцы. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что политическое и военное руководство Украины «продолжает следовать курсу по насаждению нацистской идеологии населению».

- На прошедшей неделе по приказу Сырского на подконтрольной ВСУ территории Донбасса проводились тренинги с детьми по работе с информацией о ситуации на Донбассе, появляющейся в СМИ, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики. - Военные психологи убеждали школьников в том, что на территориях ЛНР и ДНР проживают «неправильные» украинцы, с которыми необходимо бороться любыми средствами, вплоть до физического уничтожения.

Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».

ИСТОЧНИК KP.RU