Почти половина жителей Украины высказалась за мир в Донбассе – соцопрос
Согласно опросу, проведенному Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, свыше 40 процентов опрошенных считают, что для достижения мира в Донбассе руководству незалежной необходимо вести переговоры с властями ДНР, ЛНР и России.
Согласно опросу, 43 процента опрошенных назвали переговоры и компромисс с руководством России и Народных Республик основным путем, которым можно добиться мира в Донбассе. Также 31 процент считает, что нужно сочетать военное сдерживание республик с международными санкциями против России.
Кроме того, 7 процентов респондентов высказались за военный путь установления мира (активные наступательные действия), а еще 7 процентов - предложили заморозить конфликт, не признавая официально власти ЛНР и ДНР.
Аудиторию респондентов составили жители Украины от 18 лет и старше. Исследование проводилось 7-10 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU