Почти половина жителей Украины высказалась за мир в Донбассе – соцопрос

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-21T09:30:38+03:00

Для мира в Донбассе руководству Украины нужно вести переговоры с властями ДНР, ЛНР и России. Фото: ucoz.com

Они поддерживают возможность диалога с Россией и республиками Донбасса

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Согласно опросу, проведенному Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, свыше 40 процентов опрошенных считают, что для достижения мира в Донбассе руководству незалежной необходимо вести переговоры с властями ДНР, ЛНР и России.

Согласно опросу, 43 процента опрошенных назвали переговоры и компромисс с руководством России и Народных Республик основным путем, которым можно добиться мира в Донбассе. Также 31 процент считает, что нужно сочетать военное сдерживание республик с международными санкциями против России.

Кроме того, 7 процентов респондентов высказались за военный путь установления мира (активные наступательные действия), а еще 7 процентов - предложили заморозить конфликт, не признавая официально власти ЛНР и ДНР.

Аудиторию респондентов составили жители Украины от 18 лет и старше. Исследование проводилось 7-10 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU