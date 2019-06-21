2019-06-21T07:46:10+03:00
Общество

В Красном Луче открылся пункт приема документов для получения гражданства России

Об этом сообщили в ЦОС МВД
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Красном Луче открылся пункт приема документов для получения гражданства России. Фото: dnr-pravda.ruВ Красном Луче открылся пункт приема документов для получения гражданства России. Фото: dnr-pravda.ru
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Дополнительный пункт приема документов для получения гражданства Российской Федерации открылся в Центре по оказанию административных услуг при администрации Красного Луча. Об этом сообщили в ЦОС МВД ЛНР.

- Присутствовавший на открытии пункта министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет проинспектировал работу пункта и непосредственно отдела миграционной службы МВД, а также поставил задачи по оптимизации процессов как приема документов для гражданства России, так и процесса выдачи паспортов Луганской Народной Республики, - рассказали в ЦОС.

Начальник Краснолучского ГОВД МВД ЛНР Алексей Бубнов доложил Корнету, что оптимизация процесса приема документов находится на контроле. Планируется открытие еще двух дополнительных пунктов в городе.

Напомним, в Республике уже работает пять дополнительных пунктов приема документов для получения гражданства РФ: в Луганске, Антраците, Свердловске, Ровеньках и Алчевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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