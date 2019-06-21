2019-06-21T07:22:37+03:00
Общество

В Луганске в детские садики записывают по электронной очереди

В столице ЛНР успешно функционирует программа электронной регистрации в детские сады
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске в детские садики записывают по электронной очереди. Фото: ВКонтактеВ Луганске в детские садики записывают по электронной очереди. Фото: ВКонтакте
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Родители 2,5 тысяч детей Луганска за месяц воспользовались программой электронной регистрации в очереди в дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщили в администрации Луганска.

- В Луганске начала работать программа «Электронный детский сад», то есть ведется электронная запись в дошкольные образовательные учреждения. За месяц работы электронной очереди в детские сады записалось уже около 2,5 тысячи детей, – сказала начальник управления образования Валентина Кияшко.

- Никаких проблем у нас не возникает, люди могут записать ребенка на сайте Министерства образования и науки ЛНР. Если что-то не получается, можно прийти к нам в управление по адресу: Луганск, улица Пушкина, 8, кабинет 211 во вторник или четверг и там зарегистрироваться. При себе необходимо иметь паспорт одного из родителей и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, – пояснила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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