В Луганске в детские садики записывают по электронной очереди

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-21T07:22:37+03:00

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Родители 2,5 тысяч детей Луганска за месяц воспользовались программой электронной регистрации в очереди в дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщили в администрации Луганска.

- В Луганске начала работать программа «Электронный детский сад», то есть ведется электронная запись в дошкольные образовательные учреждения. За месяц работы электронной очереди в детские сады записалось уже около 2,5 тысячи детей, – сказала начальник управления образования Валентина Кияшко.

- Никаких проблем у нас не возникает, люди могут записать ребенка на сайте Министерства образования и науки ЛНР. Если что-то не получается, можно прийти к нам в управление по адресу: Луганск, улица Пушкина, 8, кабинет 211 во вторник или четверг и там зарегистрироваться. При себе необходимо иметь паспорт одного из родителей и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, – пояснила она.

ИСТОЧНИК KP.RU