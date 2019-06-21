Федерацию автомобильного спорта ДНР возглавил Иван Приходько
В Донецкой Народной Республике появилась Федерация автомобильного спорта. Для спортсменов-автомобилистов это событие имеет огромное значение: теперь, выступая на соревнованиях, в зависимости от своих результатов, они смогут получить спортивные разряды и звания.
- Почетным Президентом организации стал Глава Республики Денис Пушилин, а ее председателем - мэр Горловки Иван Приходько, который с 12-ти лет является спортсменом-автомобилистом и имеет звание мастера спорта, - рассказали в Федерации.
Отметим, что в Донбассе всегда была сильная школа по всем видам автоспорта: картингу, ралли и автокроссу. Донецкие гонщики занимали призовые места на соревнованиях, и сейчас спортсмены достойно представляют Республику и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU