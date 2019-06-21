2019-06-21T07:12:51+03:00
Спорт

Федерацию автомобильного спорта ДНР возглавил Иван Приходько

А ее почетным президентом стал Глава Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе сильная школа по всем видам автоспорта Фото: gum-centr.suВ Донбассе сильная школа по всем видам автоспорта Фото: gum-centr.su
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В Донецкой Народной Республике появилась Федерация автомобильного спорта. Для спортсменов-автомобилистов это событие имеет огромное значение: теперь, выступая на соревнованиях, в зависимости от своих результатов, они смогут получить спортивные разряды и звания.

- Почетным Президентом организации стал Глава Республики Денис Пушилин, а ее председателем - мэр Горловки Иван Приходько, который с 12-ти лет является спортсменом-автомобилистом и имеет звание мастера спорта, - рассказали в Федерации.

Отметим, что в Донбассе всегда была сильная школа по всем видам автоспорта: картингу, ралли и автокроссу. Донецкие гонщики занимали призовые места на соревнованиях, и сейчас спортсмены достойно представляют Республику и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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