Как в ЛНР при повышении пенсий учли трудовой стаж пенсионеров

19 Июнь 21:06 2019-06-19T21:24:14+03:00

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- Мы учли то, что население сегодня делает акцент на том, что нужно значительно изменить составляющую размера пенсии в зависимости от трудового (страхового) стажа каждого человека, который он наработал за собственную жизнь, - сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева. - Одним из пунктов постановления Совмина ЛНР предусмотрено повышение пенсии за стаж работы, и оценивается каждый год переработанного стажа в размере 40 рублей.

Например, пенсионер, который переработал свыше требуемого стажа 10 лет, получит дополнительную надбавку к пенсии в размере 400 рублей.

Васильева также отметила, что особое внимание Совмин уделил семьям, потерявшим кормильца и детям-сиротам.

- Поскольку размер пенсии будет в прямой зависимости не только от наименьшей выплаты, но и от сверхнормативного переработанного стажа, то семья получит повышение с учетом стажа кормильца, а если это дети-сироты, то в данной ситуации будет выбран более оптимальный стаж того родителя, у которого его больше, для того, чтобы установить ребенку, потерявшему кормильца, более высокий размер пенсии, - разъяснила руководитель ПФ.

Постановлением Совмина «Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан» предусмотрено провести перерасчет пенсионных выплат путем увеличения установленного размера таких выплат на 40 рублей:

- за каждый полный год страхового стажа свыше 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, пенсия которым назначена (пересчитана, переведена с одного вида пенсии на другой) по 30 сентября 2011 года;

- за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, пенсия которым назначена (пересчитана, переведена с одного вида пенсии на другой) с 01 октября 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU