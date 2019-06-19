Донбасская академия строительства и архитектуры сможет выдавать российские дипломы

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-19T17:22:26+03:00

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В начале июня Донбасская национальная академия строительства и архитектуры была признана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении основных образовательных программ высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства» (уровень высшего образования — магистратура). А теперь вуз из ДНР был внесен в реестр аккредитованных организаций и получил свидетельство об аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР (МОН).

Уже в ближайшее время ДонНАСА сможет выдать дипломы государственного образца РФ всем выпускникам 2019 года, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и завершившим обучение по реализуемым в Академии образовательным программам магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».

Тем временем, ДонНАСА готовится к прохождению аккредитации в отношении еще семи основных образовательных программ высшего образования по трем укрупненным группам специальностей и направлений подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU