2019-06-19T17:22:26+03:00
Политика

Донбасская академия строительства и архитектуры сможет выдавать российские дипломы

Республиканский вуз получил свидетельство об аккредитации в Рособрнадзоре
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Часть выпускников 2019 года получит российские дипломы прямо в вузе. Фото: donnasa.ruЧасть выпускников 2019 года получит российские дипломы прямо в вузе. Фото: donnasa.ru
Изменить размер текста:

В начале июня Донбасская национальная академия строительства и архитектуры была признана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении основных образовательных программ высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства» (уровень высшего образования — магистратура). А теперь вуз из ДНР был внесен в реестр аккредитованных организаций и получил свидетельство об аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР (МОН).

Уже в ближайшее время ДонНАСА сможет выдать дипломы государственного образца РФ всем выпускникам 2019 года, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и завершившим обучение по реализуемым в Академии образовательным программам магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».

Тем временем, ДонНАСА готовится к прохождению аккредитации в отношении еще семи основных образовательных программ высшего образования по трем укрупненным группам специальностей и направлений подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минимальная пенсия в ЛНР будет 4 тысячи рублей
Режима тишины в Донбассе пока не будет
Дарья Морозова: в Минске договорились согласовать поименный список удерживаемых лиц
В ДНР за день утонули двое жителей – из Макеевки и Харцызска
"Огонь по бассейну и детской больнице!" Кто командовал артобстрелом Петровки в Донецке?
В Донбассе 71-летний дедушка сбил 70-летнюю бабушку, которая ехала на скутере
В Донецке артогнем ВСУ повреждения получил знаменитый плавательный бассейн «Петровский»
Новый министр образования и науки ДНР много лет проработал в Приднестровье
В Донецке после массированного артобстрела повреждены шахта и десять домов
Воздушная тревога! 20 июня в Донецке заработают сирены
Армия Киева обстреляла таможенный пост ДНР
Массированный обстрел Донецка: Украинская армия выпустила по столице ДНР 110 артиллерийских снарядов
Опасная вода: в Донбассе 18 человек отравились после купания в озере
Сколько стоит поездка за паспортом РФ из Донецка в Покровское
Гражданские – не мишень: пострадавшую от обстрела мечеть в Донецке посетили представители миссии ООН
Погода на день в Луганске: 19 июня ожидаются грозы и жара до 30 градусов
Погода на день в Донецке: 19 июня будет до 30 градусов тепла
Бойцы роты «Беркут» ЛНР победили на чемпионате Европы по силовым видам спорта
В ЛНР стало проще выбирать дату свадьбы
На войну в Донбассе? Пентагон выделит 250 миллионов долларов на вооружение ВСУ
Зеленский – главе Бундестага: Мы начинаем восстанавливать Донбасс
Экстренное сообщение НМ ДНР: ВСУ обстреляли Республику зажигательными боеприпасами
Глава ЛНР: Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании