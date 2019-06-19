В Донбассе 71-летний дедушка сбил 70-летнюю бабушку, которая ехала на скутере

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-19T13:22:49+03:00

«Жигули» под управлением горе-водителя двигались задом и зацепили проезжавший скутер. Фото: ГУ НПУ в Донецкой области

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Резонансное происшествие с участием двух пожилых людей случилось на привокзальной площади Славянска Донецкой области.

- В половине десятого у железнодорожного вокзала Славянска произошло дорожно-транспортное происшествие, - сегодня сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции. - При выезде со стоянки автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся задней частью с проезжающим скутером. Последним транспортным средством управляла женщина 1949 года, которая при падении получила телесные повреждения.

После этого водитель не стал оказывать помощь пострадавшей и скрылся с места ДТП. Позднее его личность была установлена. Им оказался местный житель 1947 года рождения. Теперь ему грозит ограничение свободы и лишение права управлять транспортными средствами.

Из всей этой истории возникает закономерный вопрос: а стоит ли в таком возрасте вообще садиться за руль автомобиля или скутера?

ИСТОЧНИК KP.RU