2019-06-19T07:15:49+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 19 июня ожидаются грозы и жара до 30 градусов

Будет дуть порывистый северный ветер со скоростью до 20 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Фото: vk.com/lugansk_city
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- 19 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом днем на северный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 25-30 градусов, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 16-18 градусов ночью до 27-29 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 19 июня – 3.41, время захода – 21.07. Продолжительность светового дня составит 17 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, 20-21 июня ожидается сухая и жаркая погода, дневные температуры повысятся на 2-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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