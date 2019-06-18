Экстренное сообщение НМ ДНР: ВСУ обстреляли Республику зажигательными боеприпасами

18 Июнь 18:54 2019-06-18T18:54:35+03:00

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Ясное зажигательными боеприпасами. Об этом сообщается в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня в 14.05 бандиты Паласа, называющие себя морскими пехотинцами из 35 бригады, открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта с применением зажигательных боеприпасов по населённому пункту Ясное, в результате которого произошло возгорание домостроения по адресу улица Победы, 22, - говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные расчеты МЧС республики локализуют возгорание, информация о пострадавших уточняется.

- Обращаем внимание международных организаций на то, что подобные ничем не спровоцированные действия украинских карателей против мирного населения, в преддверии заседания контактной группы в Минске, открыто демонстрируют свое нежелание установлению мира на Донбассе, - сказали в НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU