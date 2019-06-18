25-я бригада ВСУ в Донбассе разместилась в детском лагере

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-18T15:56:26+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что командир 25-й бригады ВСУ разместил своих бойцом в детском лагере Станице Луганской в тот момент, когда туда на отдых и оздоровление должны были заезжать дети.

- Жители Станично-Луганского района возмущены произволом командира 25-й бригады ВСУ, который на территории детского оздоровительного лагеря расквартировал личный состав одного из подразделений бригады. И это летом, когда лагерь должен принимать для отдыха детей, - рассказал Филипоненко.

Представитель НМ ЛНР отметил, что местные жители обратились к командующему так называемой «ООС» генерал-лейтенанту Александру Сырскому с просьбой решить проблему и вернуть лагерь детям.

- Но до настоящего времени решения по данному вопросу нет. Сырский на обращение местных жителей ответа не дал, - подчеркнул Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU