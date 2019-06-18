Глава ЛНР: Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании

18 Июнь 18:03 2019-06-18T18:03:56+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе прямого диалога с Донбассом.

- Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко, - сказал Леонид Иванович.

По словам Пасечника, отказ от прямого диалога с ДНР и ЛНР демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять.

- Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании, - говорит Глава Республики. - Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил.

ИСТОЧНИК KP.RU