Денис Пушилин: Ситуация на фронте накаляется с каждым днем и виновата в этом Украина

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-17T15:26:58+03:00

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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется с каждым днем. С таким предупреждением выступил сегодня Глава ДНР Денис Пушилин после массированного обстрела Донецка.

- В ночь на 17 июня украинские вооруженные формирования в очередной раз осуществили масштабные провокации с применением тяжелого вооружения. ДНР была обстреляна с применением минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и прочего стрелкового оружия. Под обстрел попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, — отметил Пушилин. — По факту с каждым днем конфликт только обостряется. Ситуация на линии разграничения становится все жестче и кровопролитней.

По словам Главы ДНР, ответственность за это несет украинское руководство.

Он подчеркнул, что массированные обстрелы накануне – это продолжение череды провокаций, которые украинская армия позволяет себе каждый день.

- Мы призываем мировую общественность напрямую вмешаться во внутреннюю политику Украины и принудить Киев к миру, к диалогу, к конструктивному решению всех острых вопросов, — заявил Пушилин.

Он также добавил, что Донецк продолжает придерживаться Минских соглашений, но тем не менее готов дать ответ на агрессию со стороны украинских силовиков.

- Мы готовы к конструктивному диалогу с целью мирного урегулирования, но это должен быть равноправный диалог с учетом всех интересов жителей Донбасса, — добавил лидер ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU