2019-06-17T11:14:32+03:00
Политика

Украинские снаряды уничтожили два дома на юге Республики

В пожаре, разгоревшемся от взрыва, пострадал один человек
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Южное направление снова под ударом украинских боевиков.Южное направление снова под ударом украинских боевиков.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Два дома в селах Коминтерново и Ленинское на юге ДНР повреждены пожаром в результате попадания взрывоопасных предметов (ВОП). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В селе Коминтерново Новоазовского района 16 июня 2019 года в результате попадания ВОП в частное домовладение по улице Кирова произошел пожар. В результате пожара пострадал мужчина 1968 года рождения, от госпитализации отказался, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, огнем уничтожена кровля на площади 140 квадратных метров, перекрытие, семь оконных и шесть дверных блоков, мебель, личные вещи, а также хозяйственные постройки.

Еще один пожар произошел в частном доме по улице Сергеевка в селе Ленинское того же района. Пострадавших не зафиксировано. Возгорание также вызвано попаданием взрывоопасного предмета.

До этого в воскресенье вечером были разбиты два дома на севере Донецка в результате массированного обстрела украинскими боевиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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