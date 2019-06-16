Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник под Голубовским
Военные Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, проводивший разведку в районе поселка Голубовский. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Нашими военнослужащими предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата, - сказал он. - В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения уничтожен беспилотник «Фантом». Военный преступник командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко лишился очередного средства воздушного наблюдения. Фото- и видеоматериалы из аппарата изучают наши специалисты, - добавил представитель пресс-службы.
Между тем, командование «Операции объединенных сил», пытаясь скрыть запрещенную военную технику, продолжает использовать против беспилотников ОБСЕ маневренные группы радиоэлектронной борьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU