2019-06-16T20:02:41+03:00
Политика

Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник под Голубовским

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бойцы ЛНР сбили беспилотник под Голубовским. Фото: riafan.ruБойцы ЛНР сбили беспилотник под Голубовским. Фото: riafan.ru
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Военные Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, проводивший разведку в районе поселка Голубовский. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашими военнослужащими предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата, - сказал он. - В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения уничтожен беспилотник «Фантом». Военный преступник командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко лишился очередного средства воздушного наблюдения. Фото- и видеоматериалы из аппарата изучают наши специалисты, - добавил представитель пресс-службы.

Между тем, командование «Операции объединенных сил», пытаясь скрыть запрещенную военную технику, продолжает использовать против беспилотников ОБСЕ маневренные группы радиоэлектронной борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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