Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-16T17:42:30+03:00

Изменить размер текста: A A

ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел, - сказал Басурин.

Артиллерийский огонь по Спартаку открывался с разрешения командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского. В свою очередь командиры 57-й и 24-й бригад Анатолий Мишанчук и Валерий Гудзь в последние сутки руководили обстрелами из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Александровки, Трудовских, шахты им. Абакумова и Каштанового.

ИСТОЧНИК KP.RU