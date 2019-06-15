Украинские журналисты снимают постановочные репортажи в 25-й бригаде для запуска очередного фейка

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-15T19:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Недалеко от линии соприкосновения в Донбассе украинские журналисты снимают постановочные репортажи. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Украинские журналисты снимают в Донбассе постановочные материалы для обвинения военных армии Луганской Народной Республики в нарушении перемирия. В подразделениях 25-й бригады работают представители украинских средств массовой информации, которые готовят серию репортажей, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Украинских журналистов регулярно используют для провокаций в Донбассе. В соновном все происходит по отработанной схеме: журналисты приезжают на линию соприкосновения, украинские военные отрывают массированный огонь по территории Республик Донбасса, а когда прилетает «ответка» - те включают камеры. Затем в незалежной выходят репортажи, в которых рассказывается о том, что «сепаратисты» нарушили перемирие. Порой придумываются и другие схемы для запусков фейков.

- А не хотят ли эти журналисты позаимствовать кадры в интернете и показать, как армия Украины ежедневно стреляет по нам, - говорит дончанка Лидия Сергеевна. – Практически каждый день попадания, ранения, гибели… Пусть покажут людям правду – настоящую. Пусть расскажут, как украинская армия убивает простых мирных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU