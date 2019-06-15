ВСУ потеряли имущество на 50 миллионов гривен, подаренное США

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-15T15:26:04+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде на днях побывала комиссия с проверкой. Оказалось, что в подразделении не достает по подсчетам не только оружия и боеприпасов, но и другого военного имущество, которое было подарено представителями США.

Общая сумма ущерба в бригаде около 50 миллионов гривен (это больше 120 миллионов рублей). Об этом сегодня на брифинге сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

— В свою очередь одним из результатов работы комиссии в соединении, помимо недостающего оружия и боеприпасов, стало утраченное военное имущество переданное США на сумму более 50 миллионов гривен. В бригаде выявлено отсутствие станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 20 тепловизионных приборов «Арчер», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы точно оценить ущерб, в 25-ю бригаду с проверкой прибыла комиссия финансовой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU