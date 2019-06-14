2019-06-14T22:12:05+03:00
Политика

Кроме шуток: Зеленский снова едет в Донбасс

Завтра он посетит город металлургов у моря Мариуполь
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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За республиками Донбасса Зеленский предпочитает смотреть в дырочку. Фото: АПУЗа республиками Донбасса Зеленский предпочитает смотреть в дырочку. Фото: АПУ
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Прошлый визит в Донбасс президент Владимир Зеленский посвятил Луганской области. Там он сквозь дырочку в окопах понаблюдал за позициями защитников ЛНР.

В этот раз глава незалежной едет в Мариуполь – поближе к морю. И к границе с Россией, до которой, по мнению экс-командующего ООС в Донбассе Сергея Наева, украинская армия может добежать менее, чем за сутки. Если с поднятыми вверх руками, конечно. Ибо более серьезных генералов останавливает опыт Иловайского котла 2014 года. После него славные бойцы оголили своими задницами фронт вплоть до Запорожья. А в Мариуполе из войск тогда оставалось не больше роты. Но «российский агрессор» город у моря не взял, чем породил массу анекдотов.

О чем намерен шутить Зеленский завтра, несложно догадаться. О том же «мире» в Донбассе (при Порошенко ВСУ меньше стреляли по ЛДНР). О развитии металлургии (комбинаты Рината Ахметова давно поперек горла у Коломойского). А скорее всего снова будет торговать своей улыбкой. Чтобы народ проголосовал за партию «Слуга народа» на выборах в Верховную раду.

Но, если кроме шуток, Владимир Зеленский 13 июня встречался с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Обсуждали вопросы прекращения огня в Донбассе. Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира в Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности. И даже выразил убеждение в необходимости двигаться дальше «с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы довести этот процесс до финала». Какого финала, наверное, и сам глава Украины сейчас не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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