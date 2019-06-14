2019-06-14T14:39:28+03:00
Политика

Ко Дню медика в Донецке выпустили почтовый блок

На нем изображен республиканский центр охраны материнства и детства
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На марке изображен символ ДРЦОМД — памятник женщине-матери. Фото: postdonbass.comНа марке изображен символ ДРЦОМД — памятник женщине-матери. Фото: postdonbass.com
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«Почта Донбасса» Госпредприятие «Почта Донбасса» выпустило почтовый блок и конверт ко Дню медицинского работника

- В преддверии Дня медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, «Почта Донбасса» вводит в обращение почтовый блок, конверт первого дня и специальный почтовый штемпель, посвященные Донецкому республиканскому центру охраны материнства и детства, – сообщили сегодня в пресс-службе госпредприятия «Почта Донбасса».

В правом нижнем углу конверта, а также на марке изображен символ ДРЦОМД — памятник женщине-матери, который установлен на территории учреждения. На почтовом блоке размещена фотография фасада здания центра. Тираж почтового блока и конверта — 5000 и 1200 экземпляров соответственно.

Номинальная стоимость марки и, соответственно, блока — 48 рублей. Конверт первого дня стоит 8 рублей.

Процедура гашения марки состоялась сегодня в здании центра. В церемонии приняли участие министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, министр связи Виктор Яценко, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин. и генеральный директор ДРЦОМД, доктор медицинских наук Владимир Чайка.

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства создан в 1992 году. Сейчас в уникальном лечебном учреждении, который соответствует самым высоким европейским стандартам, работают более 200 врачей — в том числе 10 докторов и более 40 кандидатов медицинских наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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