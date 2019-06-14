Украинская армия обстреляла из минометов Донецк: повреждены три дома

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-14T13:10:18+03:00

В Докучаевке от минометного обстрела 12 июня поврежден жилой дом на улице Тельманова. Фото: dnr-sckk.ru

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- В 05:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Марьинка по направлению поселка Трудовские на западе Донецка с применением минометов калибром 82 миллиметра (выпущено 13 мин). В результате обстрела повреждены три жилых дома, – сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Повреждения остекления, кровли и забора получили дома 7 и 9 по улице Ананченко и дом 30 по улице Гаврилюка. Данные о пострадавших жителях уточняются.

Почти одновременно ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Александровке – поселку на юго-западной окраине Донецка.

А за минувшие сутки украинская армия 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 100 боеприпасов. Под огнем украинских силовиков оказались: столичный аэропорт, поселки Александровка, Трудовские и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и село Васильевка вблизи города; Докучаевск; горловские поселки шахты им.Гагарина и Зайцево; села Безыменное, Ленинское и Саханка на юге ДНР.

В результате обстрелов была обесточена Васильевская насосная станция. Кроме того, без света остались порядка 600 абонентов поселка Красный Партизан под Ясиноватой. Также зафиксированы повреждения жилого дома в Докучаевске по адресу: улица Тельманова, 19.

При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибра 152 мм, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU