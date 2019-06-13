2019-06-13T23:03:33+03:00
Политика

Юлию Чичерину наградили в ЛНР нагрудным знаком «За милосердие»

Награду предоставили в министерстве здравоохранения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦ/Марина СулименкоФото: ЛИЦ/Марина Сулименко
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На вручении наград в честь праздника медицинского работника в ЛНР наградили и популярную артистку Юлию Чичерину. Об этом сообщили в ЛИЦ.

- Отдельную награду - нагрудный знак Министерства здравоохранения ЛНР «За милосердие» получила известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина, которая после официальной части вместе с симфоническим оркестром столичной филармонии выступила для медработников Республики, - говорится в сообщении информагентства.

Чичерина поздравила всех медицинских работников с профессиональным праздником.

- Я очень уважаю профессию врача, горжусь их жизненным и духовным выбором, - говорит Юлия. - С праздником вас, медицинские работники! Ваша профессия очень важна, поверьте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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