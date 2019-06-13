Юлию Чичерину наградили в ЛНР нагрудным знаком «За милосердие»
На вручении наград в честь праздника медицинского работника в ЛНР наградили и популярную артистку Юлию Чичерину. Об этом сообщили в ЛИЦ.
- Отдельную награду - нагрудный знак Министерства здравоохранения ЛНР «За милосердие» получила известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина, которая после официальной части вместе с симфоническим оркестром столичной филармонии выступила для медработников Республики, - говорится в сообщении информагентства.
Чичерина поздравила всех медицинских работников с профессиональным праздником.
- Я очень уважаю профессию врача, горжусь их жизненным и духовным выбором, - говорит Юлия. - С праздником вас, медицинские работники! Ваша профессия очень важна, поверьте.
ИСТОЧНИК KP.RU