2019-06-13T20:04:54+03:00
Политика

Звание «Заслуженный врач ЛНР» получили 10 работников

Соответствующий указ подписал Глава Республики Леонид Пасечник
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦ/Марина СулименкоФото: ЛИЦ/Марина Сулименко
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Почетной звание «Заслуженный врач ЛНР» получили 10 работников сферы здравоохранения. Соответствующий указ подписал Глава Республики Леонид Пасечник.

- Во все времена работники сферы здравоохранения пользовались особым уважением в обществе, являя собой образец мудрости и высокого профессионализма, - говорится в тексте поздравления лидера государства. - В тяжелые дни становления нашей молодой Республики на медицинских работников была возложена особая задача. В невозможных условиях, благодаря мужеству и опыту, вы не просто спасали людей, вы врачевали судьбы.

Первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов отметил, что сегодня медицинские работники оказывают помощь и идут туда, где люди нуждаются в ней в первую очередь, в том числе и на передовую.

- Сегодня вы показываете высокий профессионализм, которым вы делитесь с нашим молодым поколением и растите новых специалистов, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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