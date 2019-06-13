Завтра выдадут первые 30 российских паспортов жителям республик

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-13T19:17:34+03:00

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Первые 30 российских паспортов выдадут завтра жителям Донбасса в Ростовской области. Об этом сообщает телеграмм - канал WarGonzo

По информации источников WG в силовых структурах ДНР в Ростов-на-Дону прилетит первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Он также объявит об открытии ещё 6 дополнительных пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области (на данный момент открыты 4, итого их будет 10).

Тем временем, в ДНР очереди за российскими паспортами растягивается на несколько месяцев. Люди жалуются на неудобство процедуры и ее забюрократизированность. К тому же, в день отделениях Миграционной службы принимают всего несколько человек.

Так что долгожданный паспорт РФ можно ждать годами. По некоторым подсчетам, процесс получения паспортов РФ при таких темпах может растянуться на двадцать лет.

Уже появилась услуга продажи мест в очереди. Мошенники раскливают объявления о получении паспортов вообще без очередей. Аферисты рассчитывают на студентов, которые хотят работать в РФ и пенсионеров, мечтающих о пенсии в России.

ИСТОЧНИК KP.RU