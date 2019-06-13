Денис Пушилин: Зарплаты и пенсии в ДНР вскоре значительно вырастут
К 2020 году в Республике запланировано значительное повышение размеров зарплат бюджетников и госслужащих, а также пенсионных выплат. Оно будет производиться в два этапа. Об этом сообщила пресс-служба главы ДНР - Дениса Пушилина.
С 1 июля 2019 года запланировано повышение зарплат на 35%, пенсии планируется увеличить на 25%. Также планируется повышение зарплат некоторых категорий сотрудников силовых структур, соцпособий, страховых выплат. Следующее повышение запланировано с января 2020 года. Зарплаты вырастут на 35%, то есть общее повышение в сравнении с текущим моментом составит 70%. Пенсии с начала следующего года будут увеличены на 27% – их общий рост по сравнению с текущим уровнем достигнет 52%.
Хочется верить, что от этого цены в ДНР не вырастут еще больше.
Такие меры, возможно, помогут бороться с оттоком населения из республики.
ИСТОЧНИК KP.RU