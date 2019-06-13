2019-06-13T09:46:44+03:00
Политика

Эдуард Басурин: США превращают Украину в колонию для хранения опасных ядерных отходов

В Народной милиции ДНР рассказали о «ядерном» наследии Порошенко [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мониторинг радиационного заражения вблизи от мест захоронения отходов не производится. Фото: crisis.in.uaМониторинг радиационного заражения вблизи от мест захоронения отходов не производится. Фото: crisis.in.ua
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- Отголоски правления Порошенко еще долго будут ощущать на себе простые украинцы, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин. - Еще будучи у власти, он заключил контракт с министерством энергетики США по захоронению ядерных отходов на территории Украины, а конкретно в Сумской области.

Известно, что на строительство хранилищ, американская сторона выделила около 100 млн. долларов.

- Часть средств была благополучно разворована подельниками Порошенко, а на остальное построено недостаточное количество хранилищ для того объема, который был согласован контрактом, - сообщил Басурин.

Можно только догадываться, какую опасность для местных жителей представляют ядерные отходы, которые хранятся ненадлежащим образом. Тем более, что для обеспечения процесса хранения отходов была предусмотрена поставка стационарных систем радиационного контроля американской компанией «WGI Global Inc». Выяснилось, что часть этих систем была также успешно разворована, а оставшиеся установили только на особо важных государственных и военных объектах. Поэтому мониторинг радиационного заражения населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от мест захоронения в настоящее время не производится.

- Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам «третьего сорта» и заинтересовано в использовании Украины в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов, - отметил замначальника УНМ ДНР.

Эдуард Басурин представил очередную сводку военных событий в ДНР и рассказал о «ядерном» наследии Порошенко.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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